El gobierno de la capital repara 400 baches

En la primera semana del programa Por Buen Camino, se atendieron 87% de los reportes ciudadanos

Por Redacción

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
El gobierno de la capital repara 400 baches

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno de la Capital informó que en la semana comprendida del 16 al 22 de agosto, el programa Por Buen Camino dio respuesta a los reportes ciudadanos de bacheo emergente con un 87% de nivel de atención, logrando la reparación de 422 baches en 26 colonias de la Capital potosina.

Las brigadas de la Dirección de Obras Públicas intervinieron vialidades primarias y secundarias que presentaban afectaciones por las recientes lluvias, priorizando las solicitudes registradas en colonias como Satélite, Dalias, San Pedro, Del Valle, Tequisquiapan, San Leonel, Industrial Aviación, Valle Verde, Universitaria, Progreso, Arbolitos y Lomas del Mezquital, entre otras.

Entre las calles atendidas destacan:

• República de Brasil y República de Costa Rica, en la colonia Satélite.

• Valeriana, Estrella y Prolongación Dalias, en la zona Dalias.

• Ingenieros, en la colonia Himno Nacional.

• Himalaya, en Lomas 3ª Sección.

• Nereo Rodríguez Barragán esquina Calle del Parque, en Del Valle.

• Tomasa Estevez, de Zapata a Arista, en Tequisquiapan.

• Trojes del Observatorio, en Arbolitos.

• Privada de Constitución, en Julián Carrillo.

• Taboada, en San Leonel.

Con estas acciones, se garantiza una atención inmediata en menos de 48 horas a los reportes vecinales y se mejora la movilidad urbana en beneficio de miles de automovilistas y peatones.

El programa Por Buen Camino mantiene su carácter permanente y emergente, respondiendo con cuadrillas distribuidas en distintos puntos de la ciudad para atender diariamente las necesidades más urgentes en la red vial.

