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El gobierno de Pozos respalda al sector de la construcción y vivienda

Por Leonel Mora

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
A

El gobierno de Villa de Pozos, a través de su concejal presidente, Martha Patricia Aradillas Aradillas, reiteró su disposición a mantener alianzas con el sector de la construcción y promoción de la vivienda, dentro de un marco de desarrollo urbano responsable y, sobre todo, sustentable.

A la fecha, de acuerdo con la funcionaria, continúa la construcción de más de siete mil viviendas nuevas en este municipio cuyos respectivos proyectos han sido aprobados por una mesa colegiada en la que participan diversas dependencias municipales.

La concejal reiteró que Villa de Pozos se sigue consolidando como "una de las zonas con mayor crecimiento habitacional en la región, resultado de la coordinación constante con el sector de la vivienda".

Afirmó que las siete mil viviendas que está en proceso representan "un impulso significativo para el desarrollo urbano del nuevo municipio y responde a la creciente demanda de espacios dignos para las familias".

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Por supuesto, el crecimiento que significarán esas siete mil viviendas impondrá nuevos retos a la administración municipal para dotar de servicios públicos a las nuevas familias residentes, retos cuya solución deberá planificarse desde ahora. 

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