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El INE realizará conteo rápido en SLP

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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El INE realizará conteo rápido en SLP
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      El Instituto Nacional Electoral (INE) asumirá la operación del conteo rápido para la elección de la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, junto con otras 16 entidades del país. La medida se aprobó antes del inicio del proceso electoral potosino, previsto para el 15 

      de noviembre.

      La resolución INE/CG571/2026 fue aprobada por unanimidad el 29 de septiembre y publicada el 14 de octubre en el Periódico Oficial del Estado. El acuerdo establece que el organismo federal implementará y operará este procedimiento para estimar tendencias de votación durante la jornada electoral del 6 de junio de 2027.

      La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, manifestó por escrito su conformidad con que el INE desarrolle directamente el conteo rápido para la gubernatura potosina. El proceso local contempla también la renovación de diputaciones y ayuntamientos.

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      El Instituto justificó la decisión en la posibilidad de unificar criterios metodológicos, técnicos y operativos en las 17 entidades. Aunque el representante del PRI ante el órgano electoral de Querétaro cuestionó la legalidad de la asunción parcial, el INE sostuvo que esta facultad está prevista en el artículo 123 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en su Reglamento 

      de Elecciones. 

      El acuerdo tendrá vigencia hasta que concluyan las actividades relacionadas con los conteos rápidos de los procesos electorales locales 2026-2027.

      Para su implementación, el INE prevé integrar un Comité Técnico Asesor con 11 asesores técnicos y 11 colaboradores, mientras que los organismos electorales locales deberán proporcionar la información necesaria y celebrar los convenios de coordinación correspondientes.

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