El PAN demanda a la federación salud con calidad

Rubén Guajardo Barrera, diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió sobre la persistente crisis en los servicios de salud en México y sus repercusiones en el estado de San Luis Potosí, derivadas de los cambios en las políticas federales de los últimos años.

El legislador panista señaló, que desde la desaparición del Seguro Popular y la creación del Insabi, el sistema de salud ha enfrentado múltiples dificultades para garantizar la atención a la población sin seguridad social. Con el tiempo, la estrategia federal evolucionó hacia el IMSS-Bienestar, que busca cubrir estas necesidades, pero hasta ahora, no ha logrado resolver problemas de desabasto de medicamentos ni garantizar una administración eficiente de los recursos.

Guajardo Barrera destacó que la falta de medicamentos se ha reflejado en manifestaciones recientes en la Ciudad de México y que la creación de la llamada “megafarmacia” no ha logrado mejorar la distribución ni la disponibilidad de insumos médicos.

En cuanto a la acción que puede tener el Congreso del Estado potosino, el diputado explicó que las facultades locales son limitadas, ya que la política de salud ahora está centralizada en el IMSS-Bienestar.

Sin embargo, desde la tribuna legislativa, es posible hacer llamados para exigir el cumplimiento de los proveedores, asegurar el abastecimiento de medicamentos y garantizar el pago a los médicos, con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes en San Luis Potosí.

Por último, enfatizó que la meta no es criticar la estrategia federal, sino velar porque funcione correctamente y que los ciudadanos reciban los servicios médicos que requieren.