logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Fotogalería

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El PT competirá sin alianzas en el 2027

Confirmó el líder del partido en SLP, Gerardo Acosta

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
A
El PT competirá sin alianzas en el 2027
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tres partidos vinculados al bloque de la Cuarta Transformación (4T) perfilan distintas estrategias para las elecciones en San Luis Potosí: el Partido del Trabajo (PT) confirmó que competirá solo, el Partido Verde (PVEM) mantiene abierta la posibilidad de una coalición parcial y Nueva Alianza sostiene conversaciones con distintas fuerzas políticas, sin acuerdos formales.

      Gerardo Acosta Zavala, comisionado político nacional del PT, confirmó que competirán sin alianzas por un acuerdo nacional. "Mejor solos que mal acompañados", respondió sobre la relación con el Verde. Explicó que buscan una candidatura que represente a la población y priorice los temas de salud, seguridad y agua.

      Aunque no confirmó una postulación, Acosta Zavala reconoció que el exsenador Primo Dothe Mata podría ser candidato del PT. "Les decía el partido va solo porque quiere un candidato o una candidata que represente los intereses del pueblo de México. Que vaya en la línea que estuvimos hace un mes, con el compañero que nos lo bajaron, no se bajó, nos lo bajaron", expresó al referirse a Gerardo Zumaya. 

      En contraste, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, señaló que todavía no comienzan las negociaciones con Morena y el PT, pero que esperan formalizar los convenios en diciembre. Consideró viable una alianza parcial, aunque aseguró que su partido tiene perfiles y fuerza regional para competir solo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Por su parte, Homero Pérez Lucio, dirigente estatal de Nueva Alianza, reconoció que existen conversaciones con distintos partidos, pero negó que haya acuerdos o preferencia por alguna fuerza política. Dijo que también preparan una contienda sin alianzas, debido al riesgo de perder su registro local si no se establecen condiciones para proteger su permanencia.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        FGE entrega informe anual a Congreso
        FGE entrega informe anual a Congreso

        FGE entrega informe anual a Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        García Cázares mostró disposición para comparecer ante legisladores tras entrega

        Plantea CEGAIP 13 compromisos a partidos para transparencia electoral
        Plantea CEGAIP 13 compromisos a partidos para transparencia electoral

        Plantea CEGAIP 13 compromisos a partidos para transparencia electoral

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El registro sin consentimiento de una mujer indígena impulsó las medidas

        Auditorio inconcluso frena rehabilitación de Plaza del Mariachi
        Auditorio inconcluso frena rehabilitación de Plaza del Mariachi

        Auditorio inconcluso frena rehabilitación de "Plaza del Mariachi"

        SLP

        Rolando Morales

        Permanece detenido por un conflicto legal que impide su demolición

        Pese a exhorto de la UASLP, Galindo asiste a la Facultad de Derecho
        Pese a exhorto de la UASLP, Galindo asiste a la Facultad de Derecho

        Pese a exhorto de la UASLP, Galindo asiste a la Facultad de Derecho

        SLP

        Rolando Morales

        El alcalde ofreció una ponencia sobre su carrera policial y en cargos públicos