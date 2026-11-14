El PT competirá sin alianzas en el 2027

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Tres partidos vinculados al bloque de la Cuarta Transformación (4T) perfilan distintas estrategias para las elecciones en San Luis Potosí: el Partido del Trabajo (PT) confirmó que competirá solo, el Partido Verde (PVEM) mantiene abierta la posibilidad de una coalición parcial y Nueva Alianza sostiene conversaciones con distintas fuerzas políticas, sin acuerdos formales.

Gerardo Acosta Zavala, comisionado político nacional del PT, confirmó que competirán sin alianzas por un acuerdo nacional. "Mejor solos que mal acompañados", respondió sobre la relación con el Verde. Explicó que buscan una candidatura que represente a la población y priorice los temas de salud, seguridad y agua.

Aunque no confirmó una postulación, Acosta Zavala reconoció que el exsenador Primo Dothe Mata podría ser candidato del PT. "Les decía el partido va solo porque quiere un candidato o una candidata que represente los intereses del pueblo de México. Que vaya en la línea que estuvimos hace un mes, con el compañero que nos lo bajaron, no se bajó, nos lo bajaron", expresó al referirse a Gerardo Zumaya.

En contraste, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, señaló que todavía no comienzan las negociaciones con Morena y el PT, pero que esperan formalizar los convenios en diciembre. Consideró viable una alianza parcial, aunque aseguró que su partido tiene perfiles y fuerza regional para competir solo.

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Por su parte, Homero Pérez Lucio, dirigente estatal de Nueva Alianza, reconoció que existen conversaciones con distintos partidos, pero negó que haya acuerdos o preferencia por alguna fuerza política. Dijo que también preparan una contienda sin alianzas, debido al riesgo de perder su registro local si no se establecen condiciones para proteger su permanencia.