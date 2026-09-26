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El Realito: 76 fallas en los últimos 5 años

En este periodo frente a 13 entre 2016 y 2020: Interapas

Por Redacción

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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El Realito: 76 fallas en los últimos 5 años
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      El acueducto El Realito registró 76 interrupciones en los últimos cinco años, frente a las 13 reportadas entre 2016 y 2020, informó Interapas. La comparación representa un aumento de 485 por ciento en el número de fallas. 

      Cada suspensión obliga al organismo operador a modificar la distribución de agua en la ciudad y recurrir a pozos, interconexiones y pipas para atender a la población afectada. 

      Interapas señaló que esas medidas implican gastos y trabajo adicionales, aunque no tiene a su cargo la operación ni el mantenimiento del acueducto. 

      De acuerdo con el organismo, la Comisión Estatal del Agua (CEA) mantiene el contrato de prestación de servicios con Aquos, empresa responsable de la infraestructura. Por ello, sostuvo que corresponde a la comisión supervisar su funcionamiento y, en su caso, establecer medidas o sanciones por los incumplimientos.

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      Interapas indicó que paga aproximadamente 20 millones de pesos al mes por conceptos de operación, mantenimiento y volúmenes de agua enviados a la capital potosina. 

      Afirmó, además, que Aquos no mantiene un canal directo para informarle las causas de las fallas, cuánto tiempo 

      tomarán las reparaciones o qué hará para evitar nuevas interrupciones.

      El organismo pidió a la CEA fortalecer el seguimiento del contrato y exigir a la empresa operadora acciones que reduzcan las suspensiones del servicio. Las fallas, señaló, afectan el abasto en zonas del oriente, suroriente y poniente de la ciudad. 

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