El SEA, acéfalo e inoperante: Mexiro

Faltan secretario técnico y dos comisionados, revela estudio

Por Jaime Hernández

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
El SEA, acéfalo e inoperante: Mexiro

El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de San Luis Potosí está paralizado por la falta de designaciones de integrantes en puestos claves y una aportación insuficiente de recursos para que opere, señala la organización Mexiro, especializada en el análisis del estudio del estado de derecho en el país.

En su reporte “Designaciones Anticorrupción. Radiografía de las omisiones que paralizan los sistemas anticorrupción”, se expone que el SEA de San Luis Potosí es uno de los trece estados en los que su sistema está acéfalo, el 42.4 por ciento del total, pues no tiene titular de la Secretaría Ejecutiva.

En marzo de este año, Rafael Rodríguez López, quien fungía en el cargo desde 2021, rindió protesta como titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado, quedando, desde entonces, como encargado de despacho David García Sifuentes.

Adicionalmente, el reporte señala que la Comisión ejecutiva del SEA potosino no opera por la falta de integrantes. De los cinco integrantes que debería tener esta comisión, la Comisión Ejecutiva tiene dos asientos vacíos.

El reporte advierte que “en México, los órganos garantes la lucha anticorrupción enfrentan un proceso sostenido de debilitamiento institucional. En lugar de fortalecer su autonomía y funciones, el gobierno decidió su desaparición para pasar de un modelo autónomo a uno bajo el Ejecutivo”.

