"Embarazar menores se castiga como violación"

Estadísticamente no se tiene un alto número de carpetas de investigación por embarazo de niñas y adolescentes, sin embargo, al tomar conocimiento de ello, se tipifica como violación, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fiscalía General aclara tipificación de embarazo en menores

Dijo lo anterior al ser cuestionada sobre la iniciativa de la diputada del PVEM, Dulcelina Sánchez de Lira, quien planteó que provocar el embarazo de una menor de 14 años sería tipificado como abuso sexual y castigado hasta con 15 años de prisión, sin que el agresor pueda argumentar que hubo consentimiento.

La fiscal general expuso que, si un adulto embaraza a una mujer menor de 18 años, el Ministerio Público clasifica el delito como violación, aun cuando haya existido consentimiento.

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Modificación legal y sanciones por violación específica

En entrevista, complementó que la sanción de este ilícito sexual es igual a la violación específica, es decir, de nueve a 18 años de cárcel.

Rememoró que el año pasado el Congreso del Estado modificó el tipo penal de violación específica cuando se sostienen relaciones sexuales con personas, al pasar de 14 años a menores de 18 años.

Puntualizó que la mayoría de los casos de violación específica atendidos por la Fiscalía Especializada en la materia, corresponden a municipios de la zona metropolitana de San Luis Potosí y de la región Huasteca.

"Siempre el Congreso del Estado nos pide opiniones a la Fiscalía. Evidentemente vamos a dar la opinión analizando cuál es el objetivo de esta tipificación (de la diputada Sánchez de Lira)", estimó.