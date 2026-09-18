Emite CEDH recomendación al alcalde de Tamazunchale

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Por la inadecuada exhumación de restos mortales del panteón municipal de San Miguel, realizada en diciembre pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), emitió la Recomendación No. 05/2026 a Adelaido Cabañas Hernández, alcalde de Tamazunchale.

El 12 de diciembre de 2025, el ayuntamiento llevó a cabo la exhumación de los restos mortales de Enriqueta Martínez Ángeles, que habían permanecido en la fosa número 863 por más de 15 años, a petición de Gregorio Martínez Vázquez, quien tenía los derechos de perpetuidad sobre la fosa.

Con posterioridad a la extracción, estos no fueron inhumados de manera inmediata, pues fueron colocados en condiciones inadecuadas, permaneciendo fuera de una sepultura digna por un periodo prolongado, según denunció un familiar de la finada.

Expuso que el cementerio procedió pese a no tener los permisos obligatorios en materia sanitaria, ni con la documentación que acreditara la legalidad del procedimiento, tales como autorización de la autoridad competente o constancias relacionadas con el manejo de

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restos humanos.

El pariente solicitó la intervención de la Sindicatura Municipal, llevándose a cabo actuaciones de carácter conciliatorio, sin embargo, no se logró acuerdo alguno, ni se concretó la inhumación de los restos, precisó el expediente 2VQU-0051/2026.

Para la CEDH, el municipio pretendió encuadrar la situación como un conflicto entre particulares derivado de derechos de propiedad o cuestiones hereditarias, no obstante, consideró que dicha apreciación es incorrecta, toda vez que el objeto de análisis no versa sobre la titularidad de la fosa, sino sobre el manejo y destino de restos humanos.

Concluyó que la falta de verificación sanitaria y de control efectivo sobre el destino final de los restos refuerza la conclusión de que existió una actuación omisa, contraria a los principios de legalidad, debida diligencia y respeto a la dignidad humana.

"Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos advierte la existencia de elementos suficientes para acreditar violaciones a derechos humanos atribuibles a servidores públicos adscritos a la Dirección de Panteones y a la Sindicatura Municipal", sentenció.