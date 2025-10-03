Empresario del ramo tecnológico va contra 3 periodistas

Derivado de la difusión errónea y falsa de información que causó daño moral, se presentaron demandas en materia penal y civil en contra de tres periodistas, informó Francisco Javier Ruiz Rodríguez, empresario inmiscuido en un cateo de la federación, realizado el pasado 31 de julio en el fraccionamiento Club de Golf La Loma.

El pasado 19 de agosto Omar N. fue denunciado penalmente por discriminación y demandado en la materia civil, lo mismo que Anahí N. y Carlos de Jesús N.

En conferencia de prensa acompañado por su hijo y su representante legal, Julio César García Meléndez, refirió que es un empresario dedicado al ramo de las tecnologías y servicios, rubro por el cual, es proveedor de diferentes administraciones gubernamentales, incluido el gobierno estatal actual.

Declaró que los periodistas, afirmaron que él sostenía un vínculo de amistad con el secretario general de Gobierno del Estado, J. Guadalupe Torres Sánchez y el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, sin embargo, desconoció tal relación.

“Derivaron en afectaciones, creo yo, muy serias (...) la casa que catearon es mi casa privada. Yo no tenía ningún bunker, mucho menos un arsenal, mucho menos drogas”, manifestó el entrevistado.

A su vez, García Meléndez, expuso que se solicita la reparación del daño provocado por las afectaciones morales difundidas por los comunicadores, a quienes acusó se distorsionar el origen de la intervención policial, consistente en una denuncia de violencia familiar.

Respecto al motivo del cateo, respondió que la persona denunciante “estableció falsamente” la existencia de un centro de espionaje, así como la recopilación y venta de armas y drogas, pero durante la intervención de los policías sólo encontraron un arma de colección.