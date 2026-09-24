Empresarios urgen reconstruir Av. CFE
El Eje 134, 128, 120 y otras avenidas requieren intervención: González Mtz.
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La Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) ha hecho obras, pero son pequeños "mejoralitos" para que no colapse, porque urge una reconstrucción de diversos ejes y de la avenida Comisión Federal de Electricidad, lo que necesitará de la intervención gubernamental.
El presidente del organismo empresarial, Mario Jorge González Martínez, mencionó por lo menos seis avenidas que requieren intervención urgente.
Aseguró que para la solución de los problemas ya hay respuesta, tanto del gobierno del estado como del Ayuntamiento de la capital, "y estamos presionando y apretando para que cada actividad se lleve lo antes posible, porque ya es muy urgente".
Recordó que el organismo empresarial ha hecho mucha obra con apoyo de la Iniciativa Privada, pero son curitas o mejoralitos para evitar el colapso, pero no será una tendencia de intervención con el recurso único del bacheo, lo quería insostenible un plan a largo plazo.
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Citó como vialidades urgentes de intervención la avenida Comisión Federal de Electricidad, el Eje 134 por su importancia, o el Eje 128 que incluso se conecta con el Bulevar San Luis con un puente vehicular, el Eje 120 y otras avenidas.
Recordó que la alcaldía de la capital prometió que este mismo año iniciaría la reconstrucción y ampliación del Eje 140, justo el que conectará con la Vía Alterna, pero ya es septiembre y se espera que para octubre o noviembre comience la reparación y ampliación.
En el caso de la Junta Estatal de Caminos, informó que avanzan en un programa de mantenimiento y tapado de baches, pero es provisional, aunque ya se les informó que hay recursos para continuar con el Eje 140 y el Eje 128 para repavimentar con el concreto hidráulico, rehabilitación que según las especificaciones de obra, duraría entre 10 y 15 años.
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