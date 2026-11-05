Hasta 60 empresas trasladan personal irregularmente: SCT

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Hasta 60 empresas dedicadas al transporte de personal carecen de registro formal para laborar en el estado, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

SCT detecta empresas transporte personal sin registro

En entrevista, la funcionaria advirtió que operar sin la autorización se configura un delito, y en caso de un siniestro donde los camiones no cuenten con seguro, existirá una corresponsabilidad de quienes contratan el servicio.

"Tenemos muchas identificadas (como) DM Control y Utep, por ejemplo. Son empresas grandes que prestan el servicio de trabajadores, y que no quieren acercarse a obtener su registro", evidenció la secretaria.

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Reunión con Unión de Usuarios Zona Industrial

La entrevistada puntualizó que, si bien la iniciativa privada busca un proveedor para trasladar a tiempo a los empleados, debe garantizar su seguridad, a través de empresas regularizadas.

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En contraste, la funcionaria estatal subrayó que alrededor de 80 compañías son las que cuentan con la debida incorporación en el sistema oficial de la SCT.

Martínez Acosta anunció que la próxima semana sostendrá una reunión con integrantes de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), en aras de informarles la situación de los proveedores de movilidad masiva.