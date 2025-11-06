¡ESPERA A SU BEBÉ!

Marijó Raymond de De la Parra espera con felicidad y gran ilusión el próximo nacimiento de su primer bebé.

Con este motivo, su mamá Laura Acosta la festejó y reunió una serie de detalles de buen gusto.

Ahí, compartieron la felicidad de la futura mamá, su suegra Lorena González de De la Parra, tías, primas y amigas, quienes le desearon bienestar en su maternidad.

En una agradable atmósfera, Marijó comentó sobre los detalles que realiza al lado de su esposo para recibir a la nueva integrante de su familia, quien es una niña y se llamará Lucía Isabel.

