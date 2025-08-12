logo pulso
En crisis, todos los bomberos del país

Señala el comandante Benavente Duque que reciben poco apoyo

Por Flor Martínez

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
En crisis, todos los bomberos del país

El comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, Adolfo Benavente Duque, señaló que todos los cuerpos de bomberos del país enfrentan serios problemas de insuficiencia económica. 

Explicó que el alto costo del equipo y las herramientas de trabajo, sumado a los limitados recursos que las autoridades destinan a estas corporaciones, complica su operatividad. 

En el caso de los Bomberos Metropolitanos, indicó que, además de un mayor presupuesto, se requiere incrementar el personal y mejorar las condiciones salariales de quienes integran la institución.  Destacó que algunas de las unidades más antiguas en servicio datan de 1981, lo que dificulta el cumplimiento eficiente de las labores de emergencia. 

En este sentido, consideró urgente reparar y adquirir nuevos vehículos, así como contar con herramientas y uniformes adecuados que garanticen la seguridad del personal. 

“Un equipo completo de protección personal  que incluye casco, pantalón, botas, guantes, entre otros, tiene actualmente un costo aproximado de 65 mil pesos”, puntualizó.

