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En días festivos, basura aumenta hasta un 30%

Se mantendrán cuadrillas de limpieza en cementerios

Por Samuel Moreno

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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En días festivos, basura aumenta hasta un 30%
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      La generación de residuos en la capital potosina aumenta entre 15 y 30 por ciento durante temporadas festivas, incluido el Día de Muertos, por lo que el Ayuntamiento reforzará las labores de recolección y limpieza en los cementerios, principalmente en El Saucito, informó Jaime Mendieta Rivera, director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos.

      El funcionario explicó que la dependencia trabaja de manera coordinada con la Dirección de Servicios Municipales, responsable del mantenimiento de los panteones, para atender el incremento de desechos durante las visitas de familias y la instalación de puestos comerciales en los alrededores.

      Como parte del operativo, se colocarán contenedores en el panteón de El Saucito y se mantendrán cuadrillas de limpieza todos los días. Además, debido a que estos espacios permanecerán abiertos durante cerca de 48 horas, se contempla la operación de personal durante la noche para mantener las instalaciones en condiciones adecuadas.

      Mendieta Rivera señaló que también se trabaja con los comerciantes para que cada puesto cuente con bolsas y recipientes donde depositar sus desechos, con el propósito de evitar la acumulación de basura en las zonas de mayor afluencia.

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      Agregó que entre los principales residuos de esta temporada se encuentran los desechables utilizados para el consumo de alimentos y bebidas, así como los restos orgánicos de flores de cempasúchil y otros adornos, que pueden incorporarse a procesos de aprovechamiento de materia orgánica.

      El director llamó a la ciudadanía a reducir, en la medida de lo posible, la generación de basura y a disponer adecuadamente de sus residuos durante las visitas a los cementerios. Asimismo, aseguró que las rutas habituales de recolección domiciliaria continuarán operando sin suspensiones ni modificaciones durante los días festivos.

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