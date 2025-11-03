logo pulso
SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

En el abandono, Mercado 16 de Septiembre

Por Rolando Morales

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
En el abandono, Mercado 16 de Septiembre

El director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico del Ayuntamiento de San Luis Potosí reconoció que el mercado 16 de Septiembre atraviesa un estado de abandono que ha provocado el cierre de negocios y un aumento en la percepción de inseguridad entre los comerciantes y visitantes. El funcionario admitió que el espacio ha quedado al margen del principal corredor comercial del Centro Histórico, lo que ha limitado su actividad económica y su presencia en los programas municipales de rehabilitación.

Pese a ello, sostuvo que el inmueble sigue siendo parte del Centro Histórico y que el Ayuntamiento tiene la obligación de atenderlo. Por ello, adelantó que iniciarán acercamientos con los locatarios y con las instancias responsables de su administración para definir las acciones más urgentes que permitan recuperar la funcionalidad del mercado y mejorar su entorno inmediato.

El titular de la dependencia explicó que las dinámicas sociales y comerciales de la zona han cambiado en los últimos años, lo que ha afectado la afluencia de clientes y provocado que algunos locales permanezcan cerrados. Sin embargo, aseguró que aún subsisten comerciantes con décadas de trabajo en el lugar, lo que vuelve necesario emprender acciones de rescate.

Como medida inicial, se contempla incluir al mercado 16 de Septiembre dentro del programa “Mercados al Cien”, que actualmente se aplica en otros cuatro espacios del Centro Histórico. Este plan busca atender las deficiencias más inmediatas en la infraestructura, principalmente en temas de mantenimiento, pintura y alumbrado.

El funcionario subrayó que la prioridad será devolverle al mercado condiciones dignas para su operación cotidiana. Consideró que su recuperación no solo beneficiará a los locatarios, sino que también puede contribuir a reactivar la vida comercial y social de una zona que, pese a su valor histórico, ha sido relegada durante años.

