En febrero, frenón a partida federal para San Luis P.

El ritmo de crecimiento en la entrega del presupuesto federal con las que San Luis Potosí arrancó el año se desplomó en tan solo un mes, pues de un alza inicial de 22.3% registrada en enero, el indicador cayó a 3.5%, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Caída en crecimiento del presupuesto federal para San Luis Potosí

En el segundo reporte mensual sobre Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública de 2026, la SHCP reportó que la entidad había acumulado en el primer bimestre 11 mil 384.4 millones de pesos en diversas partidas del presupuesto federal.

En el mismo lapso de 2025, la suma ascendió a 10 mil 989.5 millones de pesos. La diferencia fue de 394.9 millones de pesos, un incremento de 3.5 por ciento.

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Esta cifra quedó muy lejos del 22.3 por ciento en que se incrementaron las partidas federales en enero pasado, cuando San Luis Potosí recibió seis mil 157.4 millones de pesos contra cinco mil 034.2 millones de pesos captados un año antes. En este caso, el alza fue de mil 123.2 millones de pesos.

Detalles del presupuesto federal y recortes en convenios SEP

Por rubros, el de participaciones pasó de cinco mil 567.5 millones de pesos en enero de 2025 a cinco mil 585.8 millones de pesos este año. Un incremento de apenas 18.3 millones de pesos, un 0.3% de diferencia.

Mientras que el de las aportaciones del Ramo 33 se incrementaron de cuatro mil 782.2 millones de pesos a cinco mil 779.9 millones. En este caso, el aumento fue de 997.7 millones de pesos, un 20% más.

En materia de subsidios, el alza fue marginal, pues pasó de 10.7 millones de pesos a 11.3 millones.

El freno al incremento presupuestal para San Luis se dio en los convenios de descentralización, específicamente de la SEP, que el primer bimestre de este año apenas registró 7.4 millones de pesos cuando el año pasado, ascendía a 629.1 millones de pesos, un recorte de 621.7 millones de pesos.