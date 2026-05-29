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Usuarios dejan envejecer tanques

Se ha popularizado la práctica de ir a llenar cilindros a las gaseras

Por Martín Rodríguez

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Usuarios dejan envejecer tanques
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      En lo que va de mayo, los bomberos han atendido cuatro explosiones de cilindros de gas, porque les falta mantenimiento y se ha perdido la costumbre de renovar los equipos, luego de que los usuarios cargan directamente en las gaseras y dejaban los tanques envejecer en sus casas, informó el comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, Adolfo Benavente Duque.

      Explicación sobre responsabilidad y mantenimiento

      Explica que no es posible que los usuarios demanden a la compañía gasera, porque finalmente no es la responsable del abastecimiento de los cilindros que los propios usuarios dejan envejecer por años en sus casas.

      Dijo que es muy necesario que para evitar daños o las consecuencias lamentables de una explosión, los usuarios realicen sus propias acciones para pedir a las compañías gaseras que surtan cilindros nuevos o en su caso dé mantenimiento a los anteriores.

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      Recomendaciones para el uso seguro de cilindros de gas

      Añadió que son los propios usuarios quienes perdieron la costumbre de solicitar la renovación de sus cilindros de gas.

      La vida útil de un cilindro de gas, según el comandante de Bomberos, es de una década, siempre y cuando cuente con un mantenimiento adecuado, pero también con la ubicación correcta, fuera de áreas de intenso calor, de instalaciones eléctricas y de humedad.

      Añadió que los cilindros de gas deben estar ubicados en lugares altos, seguros y muy ventilados, con el mantenimiento constante.

      Por ahora, la mala costumbre de meterle trescientos pesos semanales es la causa los accidentes y se hace necesario que los usuarios retomen la costumbre de pedir a las compañías gaseras una renovación constante.

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