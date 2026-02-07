logo pulso
SLP

En obra negra, CSP inaugura la R. Castellanos

Instalaciones de la Uni aún reflejan retrasos importantes

Por Samuel Moreno

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
En obra negra, CSP inaugura la R. Castellanos

En plena visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a San Luis Potosí para inaugurar formalmente el nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, los trabajos de infraestructura aún no han sido concluidos en su totalidad.

Durante un recorrido por el sitio, se constató que diversos espacios del complejo universitario permanecen en obra negra, mientras cuadrillas de trabajadores realizan labores intensivas para avanzar en los pendientes. En algunas áreas, el concreto recién colocado continúa en proceso de fraguado, por lo que se prevé que los trabajos se extiendan durante los próximos días.

El campus comenzó actividades académicas en modalidad virtual desde septiembre de 2025, pese a que la construcción física del inmueble seguía en proceso. Hasta el momento, las instalaciones no han sido entregadas de manera integral, aunque las labores continúan con el objetivo de cumplir con la agenda prevista para la inauguración oficial.

La apertura formal del campus forma parte de la gira presidencial en la entidad y busca consolidar la presencia de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en San Luis Potosí, como una alternativa de educación superior pública orientada a ampliar la cobertura educativa en la zona metropolitana.

