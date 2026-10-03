Continúa SGS inconforme con Interapas, pero no tramita separación

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Más de 80 puntos con colapsos en la red de drenaje han sido reportados en Soledad de Graciano Sánchez, principalmente en sectores donde existe infraestructura antigua, informó Miguel Ángel Pachicano Hernández, director del Agua Municipal.

Explicó que las principales afectaciones se concentran en la cabecera municipal, así como en colonias como San Francisco, San Antonio, Hogares Ferrocarrileros y sectores de la zona de la UPA, donde el brote de aguas residuales genera encharcamientos, malos olores e incluso filtraciones hacia algunas viviendas.

Pachicano Hernández señaló que estos puntos requieren intervenciones de obra civil, sin embargo, afirmó que los reportes realizados ante el organismo operador Interapas no han recibido atención.

Añadió que mientras se anuncian trabajos en la capital, no se observan obras similares en Soledad, Villa de Pozos o Cerro de San Pedro.

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En materia de agua potable, indicó que también persiste un suministro irregular en distintas zonas de Soledad, particularmente en sectores de la cabecera municipal y la zona norte, debido, según explicó, a una falta de planeación en la sectorización hidráulica y al manejo de válvulas.

Agregó que mantienen el suministro mediante pipas, aunque cuestionó que parte de las unidades que cargan agua en pozos ubicados en Soledad no sean destinadas al abastecimiento del municipio.

NO LOGRAN SEPARARSE

A pesar de que, durante 2026, el Ayuntamiento de Soledad anunció en distintas ocasiones su intención de separarse de Interapas, hasta el momento no existe certeza de que el proceso vaya a concretarse este año, reconoció el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El edil señaló que el municipio todavía analiza las alternativas para avanzar en la desincorporación, debido a que no ha sido posible alcanzar una conciliación con el organismo operador.

Por ello, indicó que se revisarán las vías legales contempladas en la legislación para determinar cómo podría llevarse a cabo el procedimiento.

La postura del Ayuntamiento se mantiene mientras Interapas ha señalado que, hasta ahora, no ha recibido un trámite formal por parte de Soledad de Graciano Sánchez para iniciar su salida del organismo, por lo que el anuncio de una eventual desincorporación continúa sin traducirse en un procedimiento concreto.

Navarro Muñiz sostuvo que el tema será revisado a fondo antes de tomar una determinación, por lo que evitó establecer una fecha definitiva para concretar la separación. Con ello, el municipio mantiene abierta la posibilidad de recurrir a los mecanismos legales disponibles, sin que exista hasta ahora una definición formal sobre su salida.