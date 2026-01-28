Encarecen placas del Mundial

El monto que cobrará la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado por las placas conmemorativas del mundial se cuadruplicó con respecto al ofrecimiento original de cobrar 500 pesos por ellas. Al final, costarán mil 959.07 pesos, tras la aprobación de la Comisión de Hacienda del Congreso de incluir el rubro en la Ley de Hacienda.

El 15 de diciembre del año pasado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la emisión de placas vehiculares conmemorativas de la celebración en nuestro país de la Copa Mundial de la FIFA, con al menos tres modelos, de edición limitada para recordar el evento, que se celebra de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá.

El mandatario había señalado que las placas tendrían un costo aproximado de 500 pesos, "el cual corresponde únicamente al gasto de elaboración, troquelado u moldes", según recalcó el boletín emitido sobre el tema. También se estableció que serían opcionales.

Sin embargo, el costo real de las placas quedó en el equivalente a 16.70 Unidades de Medición y Actualización (UMAs), que para este año, el Inegi les dio un valor de 117.31 pesos.

Es decir, el costo de la adquisicón de las placas será de mil 959.07 pesos, casi 4 veces más que lo ofrecido originalmente.

Así lo expresa una iniciativa enviada por el mandatario estatal al Congreso el pasado 23 de enero.

La iniciativa fue discutida ayer y aprobada por los integrantes de la Comisión de Hacienda, tras lo cual, el dictamen aprobatorio pasaría al Pleno para ser votada.