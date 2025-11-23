Enfada a activistas que no los consulten

La Coordinación en San Luis Potosí del Frente Nacional por las 40 Horas denunció que, a más de cinco meses de haber entregado un escrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado, no han recibido respuesta para ser incluidos en las mesas de diálogo sobre la reducción de la jornada laboral.

Integrantes del Frente informaron que el documento fue presentado el 4 de junio, en seguimiento a la convocatoria federal realizada el 1 de mayo para instalar mesas de trabajo en todo el país en torno a la propuesta de disminuir la jornada de 48 a 40 horas semanales. Sin embargo, señalaron que, con el paso de las semanas, confirmaron que únicamente empresas, principalmente aquellas que se oponen a la reducción, han sido invitadas.

“Se dejaron nuestros correos, números de contacto y personas responsables para dar seguimiento, pero nunca se nos ha llamado”, acusaron.

Los activistas lamentaron que la única ocasión en que autoridades estatales se acercaron fue durante un cierre vial realizado el 28 de agosto, cuando preguntaron por sus demandas. “Tenemos dos años en esta lucha. No es momento de negociar: es momento de que la ciudadanía salga a las calles y manifieste su descontento”, señalaron al explicar su negativa a entablar diálogo en ese momento.

La coordinación potosina destacó que ha buscado el acompañamiento de sindicatos, especialmente independientes, para fortalecer las movilizaciones.

Recordaron el caso de Goodyear San Luis Potosí, cuyos trabajadores lograron una jornada de 40 horas desde la década de los 70 tras una huelga.