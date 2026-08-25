logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Fotogalería

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se quejan familias por entrega del local del bar Rich

Retorno del local se realiza sin oficios

Por Martín Rodríguez

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
A
Se quejan familias por entrega del local del bar Rich
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Sin actas oficiales de registro, autoridades judiciales entregaron el local del antro Rich, a dos años, dos meses y 20 días del accidente que costó la vida a dos estudiantes y lesiones a otros diez.

      Proceso penal y entrega del local

      La entrega se da cuando el proceso penal derivado del incidente aún está inconcluso, los tres únicos imputados de manera oficial, llevan dos años en prisión y es fecha que ningún servidor público ha sido tocado por ninguna de las etapas procesales.

      Según los padres de los jóvenes fallecidos, el responsable del desahogo de la diligencia por parte del Ministerio Público, no presentó el acta que se relacione con la entrega del local con el número 303 de la Plaza Alttus.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Detalles del accidente y consecuencias

      El personal de la Fiscalía se presentó en el lugar y en el desahogo del acto jurídico, notificó a un representante de la parte receptora que el sitio donde funcionó el centro de reunión, estaba oficialmente entregado.

      El local se encontraba clausurado desde el 7 de junio de 2024 por la noche, cuando el organizador de un evento nocturno llevó a un youtuber para atraer jóvenes, de manera que se presentaron para formar una fila y poco a poco se amontonaron, hasta que la balaustrada se venció y por lo menos 12 de ellos cayeron a una altura mayor de 7 metros, hasta el piso sólido de la explanada de acceso al edificio, percance en el que murieron los dos jóvenes.

      Según el avance del proceso penal, los detenidos huyeron del sitio y fueron asegurados en otro estado del país. No existe constancia de que hubieran prestado atención a las víctimas, porque según los testimonios, se retiraron del lugar.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Rechaza PVEM que sus militantes hayan provocado trifulca en el PAN
      Rechaza PVEM que sus militantes hayan provocado trifulca en el PAN

      Rechaza PVEM que sus militantes hayan provocado trifulca en el PAN

      SLP

      Pulso Online

      Pidió que se presenten pruebas y consideró que blanquiazul busca para desviar la atención de sus diferencias internas

      Aseguran cría de caimán que ofrecían ilegalmente
      Aseguran cría de caimán que ofrecían ilegalmente

      Aseguran cría de caimán que ofrecían ilegalmente

      SLP

      Pulso Online

      El ejemplar fue entregado a la PROFEPA para su atención y resguardo, evitando su comercialización

      Prevén lluvia en show de Katy Perry; PC emite recomendaciones
      Prevén lluvia en show de Katy Perry; PC emite recomendaciones

      Prevén lluvia en show de Katy Perry; PC emite recomendaciones

      SLP

      Rubén Pacheco

      Este martes, se espera la mayor afluencia de público en el Teatro del Pueblo de la Fenapo

      Ofrecerán 700 vacantes en Feria Juvenil del Empleo
      Ofrecerán 700 vacantes en Feria Juvenil del Empleo

      Ofrecerán 700 vacantes en Feria Juvenil del Empleo

      SLP

      Martín Rodríguez

      La oferta laboral incluye cargos desde médico cirujano hasta plomería y herrería