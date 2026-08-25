Se quejan familias por entrega del local del bar Rich

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Sin actas oficiales de registro, autoridades judiciales entregaron el local del antro Rich, a dos años, dos meses y 20 días del accidente que costó la vida a dos estudiantes y lesiones a otros diez.

Proceso penal y entrega del local

La entrega se da cuando el proceso penal derivado del incidente aún está inconcluso, los tres únicos imputados de manera oficial, llevan dos años en prisión y es fecha que ningún servidor público ha sido tocado por ninguna de las etapas procesales.

Según los padres de los jóvenes fallecidos, el responsable del desahogo de la diligencia por parte del Ministerio Público, no presentó el acta que se relacione con la entrega del local con el número 303 de la Plaza Alttus.

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Detalles del accidente y consecuencias

El personal de la Fiscalía se presentó en el lugar y en el desahogo del acto jurídico, notificó a un representante de la parte receptora que el sitio donde funcionó el centro de reunión, estaba oficialmente entregado.

El local se encontraba clausurado desde el 7 de junio de 2024 por la noche, cuando el organizador de un evento nocturno llevó a un youtuber para atraer jóvenes, de manera que se presentaron para formar una fila y poco a poco se amontonaron, hasta que la balaustrada se venció y por lo menos 12 de ellos cayeron a una altura mayor de 7 metros, hasta el piso sólido de la explanada de acceso al edificio, percance en el que murieron los dos jóvenes.

Según el avance del proceso penal, los detenidos huyeron del sitio y fueron asegurados en otro estado del país. No existe constancia de que hubieran prestado atención a las víctimas, porque según los testimonios, se retiraron del lugar.