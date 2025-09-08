Entregará Canirac premios de excelencia

El próximo 16 de octubre San Luis Potosí será sede de la primera edición de los Premios a la Excelencia Gastronómica, un reconocimiento impulsado por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), que busca distinguir la trayectoria, innovación y responsabilidad social de empresarios y establecimientos del sector.

Alejandro Espinosa Abaroa, presidente de Canirac en la entidad, explicó que la intención es visibilizar a los restaurantes y chefs que han logrado consolidarse en una industria donde la permanencia representa un reto.

“De cada diez restaurantes, la mitad cierra en su primer año y solo dos alcanzan el quinto. Por eso, reconocer a negocios que llevan décadas operando, incluso más de 80 años, es valorar un esfuerzo extraordinario”, señaló.

Además de premiar la trayectoria, los galardones incluirán categorías para franquicias, proyectos con enfoque tecnológico, restaurantes socialmente responsables y cocineros tradicionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí