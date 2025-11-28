Gertz Manero se va de la FGR

Ciudad de México.- La mayoría de Morena y sus aliados en el Senado de la República avalaron la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República después de más de ocho horas de negociaciones, especulaciones y al final el acuerdo para su dimisión, a fin de aceptar una embajada “en un país amigo” que le ofreció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con 74 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 22 en contra del PAN, PRI y MC concluyó la gestión de seis años de Gertz Manero, quien fue propuesto por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y se abrió el proceso y convocatoria para elegir a un nuevo fiscal.

En el debate la oposición acusó a Morena y al gobierno de la Cuarta Transformación de intentar justificar un movimiento “sin sustento jurídico” para colocar a un fiscal “a modo”.

Fue la crónica de una renuncia anunciada desde la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se perfiló desde el pasado miércoles en una visita de Adán Augusto López a Palacio Nacional y que se concretó la tarde-noche del jueves.

Al iniciar el debate, se dio lectura al oficio de Gertz Manero en el que expuso que a partir de esta fecha “me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la República” y solicito se dé inicio al proceso de ratificación de mi nombramiento como embajador. Sin embargo, se desconoce aún ante qué país.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, dispensó todos los trámites y en fast track inició el debate con la renuncia del ahora exfiscal con el argumento de ser un asunto “calificado como causa grave el motivo de la misma”.

Manuel Añorve, senador del PRI, dijo que esta salida ocurre en un contexto donde Morena ha desmantelado órganos autónomos, capturado al Poder Judicial e intervenido en instituciones que tardaron décadas en construirse.

“Hoy quieren que aceptemos como normal que un fiscal salga por la puerta de atrás para recibir de regalo una embajada” y lo que se busca es el “control absoluto” de la Fiscalía General de la República, lo que consideró un riesgo para la justicia y la democracia.

Godoy, encargada

Como último acto en funciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial.

Esto, luego de que Godoy presentó su renuncia como Consejera Jurídica Federal.

Ernestina Godoy asumirá el cargo como encargada en lo que el Senado y el Ejecutivo designan al sucesor de Gertz Manero. El documento se le otorgan derechos, obligaciones y facultades que son inherentes al cargo.