Ratifican denuncias por violencia política de género

Durante el proceso electoral local extraordinario de 2025 en San Luis Potosí, se registraron tres denuncias por violencia política en razón de género, principalmente por expresiones con carga de género en el ámbito digital, informó Paloma Blanco López, presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

Blanco López explicó que, fuera del proceso electoral, se recibieron cuatro denuncias adicionales relacionadas con violencia digital o comunitaria. En contraste, durante el año 2024, cuando se celebraron elecciones para otros cargos, se registraron 10 denuncias por violencia política de género.

La presidenta del Ceepac señaló que los casos de violencia política abarcan desde la negación de acceso a recursos hasta agresiones o amenazas dirigidas a las funcionarias o a sus familias. Asimismo, aseguró que el personal encargado de la atención de estos casos, a través del área jurídica, la Secretaría Ejecutiva y el área de género, está certificado para recibir, tramitar y dar seguimiento a estas denuncias.

Blanco López añadió que, durante elecciones ordinarias, suele observarse un aumento en las denuncias por violencia política. “En el último proceso electoral, muchas mujeres candidatas y juzgadoras no tenían experiencia política previa, por lo que se acercó información a través de redes de mujeres candidatas”, indicó.

Finalmente, adelantó que el último diagnóstico del Estudio sobre la Participación Política de las Mujeres ofrecerá información estadística más detallada sobre la violencia política de género en San Luis Potosí, y se prevé que la cobertura del estudio se realice a principios del próximo año.