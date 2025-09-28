Es urgente el mantenimiento en puentes peatonales en Pozos

En temas de infraestructura urbana, el gobierno de Villa de Pozos, deberá prestar atención a los puentes peatonales que existen en la carretera 57 y la ruta a Rioverde, pues éstos muestran falta de mantenimiento y podrían generar riesgos a quienes los usan.

En la carretera a México destaca uno cercano al Eje 104; otro que conecta del Eje 110 a la calle Leyes de Reforma de 1830; otro cercano a la calle Orquídea Poniente y uno más, cercano a la calle Cerrito de Valdez.

En la ruta a Rioverde, existe uno a la altura de la calle Moctezuma, aunque al parecer ahí ya es territorio de la capital; otro en Calzada de las Haciendas y uno más a la altura de la localidad de Jassos, cerca de la calle Rufino Tamayo.

A estos puentes peatonales, en general, les hace falta pintura, alumbrado, reparación de las mallas protectoras y revisión de su integridad estructural. Además, hay que retirar maleza de los alrededores, la cual aminora la visibilidad de las y los usuarios.

Llama la atención que, pese al crecimiento urbano de Villa de Pozos, en los últimos años ni las administraciones municipales, ni las del Estado, construyeron nuevos pasos peatonales, especialmente en la carretera a Rioverde y en cruceros que, actualmente, registran una gran carga de automotores en tránsito constante.