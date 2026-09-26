Escuelas sin celular desde noviembre

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La Dirección de Educación Municipal de Soledad, esperará los lineamientos que emita la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) para definir su participación en la regulación del uso de teléfonos celulares en primarias y secundarias, cuya aplicación está prevista para el próximo 3 de noviembre.

La titular del área Velia Guadalupe Castro, aclaró que el Ayuntamiento no tiene facultades para ingresar a los planteles y establecer directamente qué dispositivos pueden utilizar los estudiantes, por lo que estarán atentos a la notificación de la autoridad educativa estatal para conocer las acciones en las que podrá intervenir.

Señaló que el municipio está en condiciones de reforzar las medidas mediante pláticas y talleres sobre el uso responsable de la tecnología, actividades que ya se han impartido en escuelas de Soledad.

Estos talleres no se enfocan únicamente en teléfonos celulares, sino también en el uso de computadoras y tabletas, debido a los riesgos que pueden presentarse con cualquier dispositivo electrónico cuando no se utiliza de manera adecuada, explicó.

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"Nosotros esperaremos la indicación de la Secretaría de Educación; una vez que se lo hagan saber a las escuelas, también nos notificarán a nosotros para poder empezar a trabajar", indicó la funcionaria.

En tanto, dijo que el Ayuntamiento mantiene atención a aproximadamente 218 escuelas del municipio, principalmente públicas, a las que, además de las actividades educativas, brinda distintos servicios, entre ellos: suministro de agua mediante pipas, desazolve, trabajos con unidades tipo vactor y poda.