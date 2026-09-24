Espera CMIC repunte de obra el fin de año

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La obra va mejorando en el sector de infraestructura y cerrará muy bien el año 2026, por las acciones del sector público que se están desahogando, pero será necesario que la licitación de las obras de 2027 se den lo más pronto posible para evitar que se atoren con el proceso electoral venidero, informó el presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Leopoldo Stevens Pérez.

Dijo que en cada ejercicio fiscal, normalmente las obras arrancan entre mayo y junio, por lo que es necesario pedir a las autoridades que adelanten los procesos y antes de las elecciones, de manera que se busque de manera excepcional trabajar con licitaciones en enero o febrero, para ejecutar las obras antes de las elecciones.

Sostuvo que el crecimiento de la obra está avanzando más en la generación infraestructura, porque los gobiernos han trabajado en sus construcciones hasta hacerlos realidades después de los procesos previos de elaboración de los proyectos ejecutivos.

Recordó que también hay proyectos de construcción de vivienda, pero está claro que se está viviendo una buena etapa en materia de obra, si se toma en cuenta que el inicio de 2026 fue difícil para la industria de la construcción, pero con las obras arrancadas, el crecimiento del empleo en el sector va en aumento y por ello se espera un buen cierre de año.

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