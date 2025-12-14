Espera el PJE un buen cierre de año

El Poder Judicial del Estado prevé cerrar el año 2025 con un balance positivo, a pesar de los ajustes internos que dejó el proceso de elección de personas juzgadoras y la falta de personal en algunas áreas. Así lo dio a conocer la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

La funcionaria explicó que, durante el año, el sistema judicial enfrentó retos operativos que implicaron periodos de adaptación, sin que ello frenara la actividad jurisdiccional. Señaló que los juzgados han continuado en funciones y que se han analizado los trabajos de jueces a través de distintos esquemas de capacitación.

LEA TAMBIÉN Continúa rezago en el PJE por falta de personal: Zarazúa El Órgano de Administración emitirá una convocatoria para contrataciones

Entre estas acciones, refirió la realización de encuentros de trabajo entre jueces y magistrados, organizados por materias y con la participación de diversas instituciones, para mejorar los criterios y el desempeño en la impartición de justicia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Zarazúa Martínez reconoció que uno de los pendientes para el cierre del año es la falta de Secretarios de Acuerdo, una situación que ya está siendo atendida. Indicó que antes de que concluya 2025 podría lanzarse una convocatoria para cubrir estas vacantes.

Aunque aún no se tiene un diagnóstico preciso sobre el número total de plazas faltantes, aseguró que el Supremo Tribunal de Justicia pondrá prioridad en regularizar esta situación como parte de la claridad de su estructura interna.