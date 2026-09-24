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Estancado, mecanismo para prevenir la violencia en escuelas

Se planteaba la creación de comunidades de prevención

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Estancado, mecanismo para prevenir la violencia en escuelas
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      La creación de mecanismos para prevenir, detectar y atender casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en escuelas de San Luis Potosí, no avanzó en la Comisión de Educación del Congreso del Estado, luego de que se determinara que su implementación, requeriría recursos adicionales y una evaluación de impacto presupuestario.

      La iniciativa fue presentada por las ciudadanas Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa, María Ana Juárez Moreno y Mónica Reynoso Morales, quienes propusieron reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley de Educación del Estado.

      Entre los cambios planteados se encontraba la creación de comunidades de prevención, detección y atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, así como una comisión interinstitucional para su implementación. La propuesta contemplaba modificaciones a diversos artículos de ambas leyes estatales.

      Durante el análisis, el asesor de la comisión señaló que las disposiciones que se pretendían reformar o adicionar ya se encuentran establecidas dentro del marco jurídico correspondiente. Agregó que la creación de las comunidades y de la comisión interinstitucional implicaría una erogación extraordinaria, por lo que sería necesaria la designación de una partida presupuestal y una evaluación de impacto presupuestario validada por el Ejecutivo estatal, documento que no fue acompañado.

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      Con base en estos argumentos, la Comisión de Educación sometió a votación el dictamen de la iniciativa, el cual fue aprobado por mayoría. La propuesta no avanzó en esta instancia legislativa debido a las observaciones sobre las disposiciones jurídicas planteadas y los recursos requeridos para su implementación.

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