Estancado, mecanismo para prevenir la violencia en escuelas
Se planteaba la creación de comunidades de prevención
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La creación de mecanismos para prevenir, detectar y atender casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en escuelas de San Luis Potosí, no avanzó en la Comisión de Educación del Congreso del Estado, luego de que se determinara que su implementación, requeriría recursos adicionales y una evaluación de impacto presupuestario.
La iniciativa fue presentada por las ciudadanas Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa, María Ana Juárez Moreno y Mónica Reynoso Morales, quienes propusieron reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley de Educación del Estado.
Entre los cambios planteados se encontraba la creación de comunidades de prevención, detección y atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, así como una comisión interinstitucional para su implementación. La propuesta contemplaba modificaciones a diversos artículos de ambas leyes estatales.
Durante el análisis, el asesor de la comisión señaló que las disposiciones que se pretendían reformar o adicionar ya se encuentran establecidas dentro del marco jurídico correspondiente. Agregó que la creación de las comunidades y de la comisión interinstitucional implicaría una erogación extraordinaria, por lo que sería necesaria la designación de una partida presupuestal y una evaluación de impacto presupuestario validada por el Ejecutivo estatal, documento que no fue acompañado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Con base en estos argumentos, la Comisión de Educación sometió a votación el dictamen de la iniciativa, el cual fue aprobado por mayoría. La propuesta no avanzó en esta instancia legislativa debido a las observaciones sobre las disposiciones jurídicas planteadas y los recursos requeridos para su implementación.
no te pierdas estas noticias
Aumentará 3 mil 740 mdp el presupuesto federal para SLP
Jaime Hernández
Recibirá 63 mil 331 millones de pesos en 2027, reporta el CEFP de la Cámara de Diputados
Elí Cervantes, designado coordinador estatal de Morena en defensa de la 4T
Jaime Hernández
El resultado generó inconformidad entre participantes, pues el proceso se anuló y no se explicó por qué el exsenador fue elegido
Supervisa CEA reparación de acueducto El Realito
Rubén Pacheco
La empresa Aquos realiza sustitución de tubería tras golpe de ariete que afectó el suministro