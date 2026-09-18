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SLP acumula cinco causas penales por feminicidio en 2026

El cuerpo de una mujer fue encontrado recientemente en la colonia Misión del Palmar

Por Rubén Pacheco

Septiembre 18, 2026 11:50 a.m.
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SLP acumula cinco causas penales por feminicidio en 2026
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      La mujer asesinada, cuyo cadáver fue localizado el pasado 15 de septiembre al interior de su domicilio en la colonia Misión del Palmar, ubicada en el municipio de Villa de Pozos, padecía violencia familiar de su pareja, pero nunca había denunciado.

      En entrevista, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), refirió que la hija de la occisa denunció que tenía varios días sin tener comunicación con su madre, por lo que solicitó autorización a un vecino para ingresar por una casa contigua.

      Una vez que logró ingresar encontró el hallazgo de su progenitora que estaba en la sala del domicilio en estado de descomposición, momento en que reportó a los números de emergencia para que intervinieran.

      Precisó que la mamá vivía con una pareja, cuya persona presuntamente la violentaba, sin embargo, nunca denunció los abusos que sufría del sujeto. "Sí el aviso a la sociedad de que cuando sufra violencia familiar, que denuncien, precisamente para evitar que la violencia llegue a cometer un feminicidio", subrayó.

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      La fiscal general precisó que la carpeta de investigación abierta por el Ministerio Público, se indaga por el delito de feminicidio.

      Con este crimen de género, la entidad potosina acumula cinco causas penales por dicho ilícito en lo que va del 2026, cifra similar a lo documentado el año pasado, complementó García Cázares.

      "En cuanto a feminicidios seguimos teniendo el mismo número que el año pasado. No hemos tenido un incremento, mas sin embargo (sic), no deberíamos tener ninguno", remarcó la entrevistada.

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