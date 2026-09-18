Logra FGR 33 años de cárcel para secuestrador de Tamuín

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La Fiscalía General de la República (FGR) acreditó ante el juez Tercero de Distrito en San Luis Potosí la plena responsabilidad penal de Lucio "N" en los delitos de secuestro, portación de arma de fuego, posesión de granada y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que el Ministerio Público Federal obtuvo sentencia de 33 años de prisión en su contra.

Lucio "N" fue hallado responsable del secuestro de tres personas ocurrido en julio de 2007, en el fraccionamiento Lomas del Real, municipio de Tamuín, San Luis Potosí.

De acuerdo con los hechos, Lucio "N" se introdujo de forma violenta al domicilio, donde fueron sometidas y privadas de la libertad las tres víctimas, por quienes se exigió dinero a cambio de su libertad.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en San Luis Potosí llevó a cabo las diligencias e investigaciones correspondientes para aportar los medios de prueba ante la autoridad judicial conocedora de la causa penal, quien dictó la sentencia condenatoria, así como el pago de la reparación del daño a las víctimas.

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El sentenciado, Lucio "N", cumplirá su condena el Centro Federal de Reinserción Social Número 14 en el Estado de Durango, y pagará, además, una multa de dos mil días, equivalente a 95 mil 200 pesos.