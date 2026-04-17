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Eventos sociales recuperan 80% de actividad: Mtz.

Han aumentado celebraciones tras la pandemia

Por Martín Rodríguez

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
Eventos sociales recuperan 80% de actividad: Mtz.

La organización de eventos en centros de reunión tales como salones de fiestas y jardines se ha venido recuperando después de la pandemia, y actualmente se ha recuperado un 80 por ciento en la comparativa del instante inmediato anterior a la pandemia, aseguró Alma Lolita Martínez, Event y Wedding Planner.

Explicó que se ha generado tal estabilidad que ahora hay mucha competencia y hay gente muy novedosa para presentar sus salones o jardines, muy conocidos, que son tradicionales, pero también los que se van agregando.

Dijo que por ejemplo para organizar eventos hay hasta 15 opciones de muy buen nivel, están disponibles para eventos que incluyen graduaciones, bodas o algunos otros eventos sociales.

De hecho, explicó, las áreas no son de uso exclusivo para fiestas, puesto que también atienden algunos tales como ruedas de prensa, coffee break, reuniones empresariales o simples espacios de convivencia.

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Sostuvo que hay opciones para eventos que van de 50 a 1 mil 200 personas, que incluye al sector empresarial o social. Dijo que por la época, los eventos crecen en un 70 por ciento y entre ellos vienen las celebraciones de mayo y 

las graduaciones.

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