Exequias de Jacinto Lárraga se realizarán este viernes

En pleno año nuevo, familiares, amigos, compañeros de la vida política y notarios públicos despiden los restos mortales de Jacinto Lárraga Martínez, el notario Público número 22 y último expresidente de la Fundación Colosio del PRI al recordarlo como uno de los hombres más activos de los tiempos fuertes del tricolor.

Lárraga Martínez, quien fue miembro del Consejo Político Estatal del PRI hasta hace unos meses, presidente de la Fundación Colosio, notario público número 22 y calificado como un hombre muy apreciado por quienes han dirigido el tricolor desde hace décadas, falleció este miércoles, su velación se desarrolló a lo largo del 1 de enero, pero sus exequias se llevan a cabo este viernes.

Amigos lo recuerdan como uno de los hombres más queridos en el partido y alguien que dejará una huella histórica.

Lárraga Martínez presidió la fundación antes de que la actual titular de la dirigencia estatal Sara Rocha Medina, recuperara al ex dirigente partidista Adolfo Micalco para nombrarlo en el cargo, después de una ausencia de años. Jacinto, abogado de profesión, llevó una amistad muy cercana con José Murat (gobernador de Oaxaca de 1998 a 2004), quien dirigió en forma contemporánea la fundación a nivel nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Jacinto Lárraga ostentaba el cargo propietario para la Notaría Pública número 22 y fue el último dirigente de la Fundación Colosio que mantuvo la actividad pública.

El expresidente estatal del Partido, Ángel Castillo, lo recordó como un hombre en extremo activo por el tricolor, muy apreciado pero también muy conocido porque era asociado con su papá Jacinto Lárraga Lárraga, un hombre de origen huasteco que por años, dirigió la CNC.