Exhortan a municipios a actualizar atlas de riesgos

El Congreso del Estado de San Luis Potosí exhortó a los 59 ayuntamientos potosinos a acelerar la actualización de sus Atlas de Riesgo y a fortalecer la coordinación con las áreas de Protección Civil estatal y federal, con el objetivo de prevenir y atender de manera efectiva contingencias naturales

y estructurales.

El diputado Cuauhtlí Fernando Badillo Moreno, integrante de la Comisión de Seguridad, explicó que la iniciativa busca que los municipios cuenten con información actualizada sobre las zonas vulnerables de su territorio, lo que permitirá planear medidas preventivas y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Aunque el exhorto se enfocó inicialmente en la región Huasteca, Badillo enfatizó que ningún municipio está exento de riesgos y que la obligación debe aplicarse de manera general.

El morenista resaltó que en Congreso se propone identificar qué municipios han avanzado en la elaboración de sus Atlas de Riesgo y cuáles presentan retrasos. Además, buscará apoyar a los ayuntamientos en su vinculación con las áreas de Protección Civil, tanto estatales como federales, para garantizar que cuenten con el acompañamiento técnico necesario.

El legislador destacó que esta estrategia no solo fortalece la prevención ante desastres naturales, sino que también mejora la coordinación institucional entre los distintos niveles de gobierno. A través de esta cooperación se busca que las unidades municipales puedan acceder a recursos y capacitación que optimicen su labor y la protección de la población.