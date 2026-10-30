Exhortarán al Ayto. a mantener bacheo permanente

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El Ayuntamiento de la Capital, sería exhortado a implementar un programa permanente de bacheo y rehabilitación de calles, con atención prioritaria en zonas de mayor flujo vehicular, comercial y turístico, así como un plan de contingencia para la temporada de lluvias. La propuesta no precisa montos de inversión ni plazos de ejecución.

El punto de acuerdo fue presentado por el diputado del Partido Verde (PVEM), Luis Felipe Castro Barrón, quien solicita establecer un esquema integral y preventivo de mantenimiento vial en todo el municipio, sujeto a las atribuciones del Ayuntamiento y a su suficiencia presupuestal.

En la exposición de motivos, el legislador señala que la falta de mantenimiento periódico favorece el deterioro de las vialidades y la aparición de baches, socavones y hundimientos. También advierte sobre posibles daños a vehículos particulares y del transporte público, además de riesgos para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.

El documento relaciona las malas condiciones de las calles con el congestionamiento vehicular, el aumento de los tiempos de traslado y las emisiones contaminantes. Asimismo, plantea que el deterioro de la infraestructura puede afectar la actividad turística y el atractivo de la capital para inversiones comerciales, residenciales y hoteleras.

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La propuesta plantea que "el programa abarque toda la capital y contemple acciones preventivas antes y durante las lluvias, con el propósito de proteger la seguridad y el patrimonio de la población". El punto de acuerdo solicita que el Ayuntamiento encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos atienda el planteamiento dentro de

sus facultades.