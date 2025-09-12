Exigen renuncia del director del ITSLP

Integrantes de la delegación sindical D-V- 88 del Tecnológico de San Luis realizaron una manifestación frente a las instalaciones de la institución bloqueando el carril de la lateral de la carretera a Rioverde que conduce hacia el sector oriente y hacia la zona centro de San Luis Potosí a fin de exigir la destitución del director Diego Bárcenas Torres, a quien acusan de represión, hostigamiento y acoso laboral contra personal docente y administrativo.

Rosario Villaseñor, secretaria general del sindicato, señaló que desde hace más de dos años se vive un clima de “terrorismo laboral” dentro de la institución, situación que, dijo, ha derivado incluso en denuncias falsas contra trabajadores.

“Él ha incurrido en varias faltas muy severas. No hay transparencia a la hora de la asignación de plazas; incluso, e interinato debe estar involucrado también el sindicato, y él no lo hace”.

Refirió que el total de la base son alrededor de 350, y son más de 190 el personal inconforme que, antes de proceder al cierre de la vialidad, buscaron un acercamiento con el director, quien se negó a establecer un diálogo con los afectados. Incluso señaló que utilizó a compañeros como escudos humanos para evitar algún contacto con los agremiados.

De acuerdo con la representante sindical, el director y algunos subdirectores han incurrido en irregularidades como la falta de transparencia en la asignación de plazas, el favorecimiento a ciertos grupos, así como acusaciones infundadas que afectaron a varios docentes, uno de los cuales falleció tras un derrame cerebral.

Denunció que, pese a haber acudido en distintas ocasiones ante autoridades educativas, estatales y federales, no han obtenido respuesta favorable. “Estamos cansados, hacemos un llamado al gobernador Ricardo Gallardo para que intervenga. Venimos a trabajar con miedo todos los días”, expresó. Indicó que la ineficiencia del director y la falta de planeación también ha impactado a los estudiantes de nuevo ingreso, pues a tres semanas del inicio del ciclo escolar aún hay grupos.

sin maestro, debido a la apertura de nuevas carreras sin el personal suficiente.

Con consignas “Fuera Diego” y “Queremos trabajar con dignidad y no con miedo” fueron algunas de las leyendas de las pancartas con las que el personal docente exigió la destitución inmediata del director.