Camión de personal le pega a un automóvil

Con fuertes daños material Un camión de trasporte de personal chocó por alcance a un automóvil Nissan Versa, esto en la avenida Valentín Amador y San, Pedro en la colonia San Isidro, solamente hubo daños materiales sin que se registraran lesionados.

El accidente a las cuatro de la tarde de este jueves, cuando el camión de personal color blanco, se desplazaba por la avenida San Pedro.

Al llegar al semáforo donde confluye Valentín Amador, el conductor tomó por esa avenida avenida y fue así como chocó de frente contra la parte posterior del automóvil Versa, uno color plata que por ahí se desplazaba en esos momentos.

Por el impacto, los vehículos presentaron algunos daños materiales y al sitio arribaron elementos de la Policía Vial de Soledad para tomar conocimiento del percance, en espera de que el conductor del camión pudiera llegar a un acuerdo reparatorio con el automovilista.

