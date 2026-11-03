Permanece una persona internada tras explosión en Xilitla
Cuatro más fueron dadas de alta, mientras la investigación de los hechos se encuentra bajo responsabilidad de FGE
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El puesto de pirotecnia que explotó a las afueras del cementerio de Xilitla no contaba con permisos ni con las medidas de seguridad correspondientes, informó Nadia Ochoa Limón, coordinadora estatal de Protección Civil (CEPC), quien señaló que los hechos ya son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
La funcionaria detalló que el reporte de la explosión se recibió este lunes alrededor de las dieciséis horas y dejó un saldo de cinco personas lesionadas. De ellas, cuatro ya fueron dadas de alta y se encuentran estables, mientras que una permanece internada en una clínica de Ciudad Valles.
Ochoa Limón indicó que la dependencia estatal aportará la información que sea necesaria a las autoridades judiciales para esclarecer lo ocurrido, aunque precisó que la investigación se encuentra bajo responsabilidad de la Fiscalía.
Ante este incidente, hizo un llamado a los ayuntamientos para reforzar los procedimientos de autorización y supervisión de los puestos de pirotecnia, a fin de garantizar que cumplan con las condiciones de seguridad y no se instalen en sitios de alta concentración de personas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
También recordó que estos establecimientos deben contar con extintores disponibles y que quienes los operan deben conocer su funcionamiento. Añadió que la ciudadanía puede reportar de manera inmediata cualquier puesto que represente un riesgo, para que las autoridades intervengan y, de ser necesario, procedan con el decomiso.
Finalmente, destacó que las autoridades municipales fueron las primeras respondientes tras la explosión y llegaron en cuestión de minutos para brindar atención a las personas afectadas. Reiteró que Protección Civil estatal colaborará con las instancias correspondientes durante el desarrollo de las investigaciones.
Presumen corrupción tras la explosión
A pesar de que el permiso de Protección Civil Municipal indicaba que la venta de los cohetes y palomitas sería en el Auditorio Municipal, una vendedora llamada Greyss N. habría obtenido la condescende...
no te pierdas estas noticias
Permanece una persona internada tras explosión en Xilitla
Samuel Moreno
Cuatro más fueron dadas de alta, mientras la investigación de los hechos se encuentra bajo responsabilidad de FGE
Alumnos de Estomatología se manifiestan por falta de insumos
Iván Edmundo Rodríguez
La protesta ha provocado dificultades viales en Manuel Nava
Más de 200 mil visitaron panteones capitalinos
Samuel Moreno
En el Saucito se concentró la mayor afluencia con aproximadamente 145 mil personas