Extitular de Cegaip aún debe comprobar 302 mil pesos

No acreditó con evidencia documental el depósito del reintegro

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Extitular de Cegaip aún debe comprobar 302 mil pesos

La organización civil Ciudadanos Observando advirtió que el excomisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip), David Enrique Menchaca Zúñiga, mantiene un saldo de 302 mil 261 pesos en viáticos sin comprobar, de acuerdo con el Informe de Fiscalización 2024 emitido por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

Acciones de la autoridad

El dictamen establece que, al 31 de diciembre de 2024, la cuenta "Deudores diversos por cobrar a corto plazo" registraba ese monto pendiente de comprobación, correspondiente al entonces comisionado presidente, al exdirector de administración y finanzas y a otros funcionarios. Al cierre de la revisión, no se presentó documentación que acreditara la comprobación del gasto.

En respuesta a la cédula de resultados preliminares, la Cegaip envió en septiembre de 2025 el oficio Cegaip-496/2025, acompañado de copias simples de oficios fechados el 1 de septiembre de ese año, mediante los cuales se solicitó a los exservidores públicos reintegrar los saldos sin comprobar a más tardar el 17 de septiembre.

¿Qué declararon los involucrados?

Por su parte, David Enrique Menchaca Zúñiga, quien encabezó el organismo del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2024, presentó un escrito el 30 de septiembre de 2025 en el que sostuvo que el señalamiento había sido solventado. Sin embargo, tras analizar la información entregada en copia simple, el IFSE determinó que la observación no quedó solventada, al no acreditarse con evidencia documental la comprobación o el depósito del reintegro.

Ante ello, el órgano fiscalizador emitió un pliego de observaciones por probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por 302 mil 261 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su eventual reintegro. Hasta el cierre del informe, el monto seguía sin acreditarse documentalmente ante la autoridad auditora.

