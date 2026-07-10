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Extorsión afecta más a informales

Alerta el CEM que chantajistas aprovechan que no cumplen requisitos

Por Redacción

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Extorsión afecta más a informales
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      La mayoría de los emprendimientos se mueven en la informalidad y es precisamente sobre ellos en los que recae el peor y más grave riesgo de extorsión, indicó el presidente local del Consejo Empresarial Mexicano Capítulo San Luis (CEMéxico) Jaime Chalita Zarur.

      Extorsión en comercios informales y formales

      En entrevista, el empresario indicó que esta situación se registra con independencia de que la industria formal pequeña también sufre extorsiones en San Luis Potosí.

      Explicó que en el caso de los comercios informales, el mayor problema se encuentra en el cobro de derecho de piso, pero además están sujetos a tener que pagar dos o tres veces porque, al mismo tiempo, tienen que pagar "los derechos de piso" de las autoridades.

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      Chalita Zarur aseguró que la situación se complica para aquellos que se dedican a la informalidad, pero también las empresas formales también pueden sufrir alguna extorsión por la elaboración de dictámenes.

      Recomendaciones para fomentar la formalidad

      Refirió que la extorsión no tiene segmento preferido y sí depende del hecho de que se trate de una empresa formal, informal o alguna persona o instancia que no cumpla con un requisito.

      "Los gobiernos tendrían que ponerse del lado de la gente que genera empleos y produce riqueza, simplificar los dictámenes y los requisitos, mantener en orden los temas fiscales y abrir todas las puertas para que empiece a crecer la formalidad", señaló.

      El entrevistado dijo que hay algunas actividades económicas que permanecen de por vida en la informalidad y ya hasta hay dos o tres generaciones completas que se dedican a condiciones fuera de la formalidad.

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