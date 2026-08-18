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El 97% de casos de extorsión, sin denuncia: Coparmex

Coparmex pide que se incremente el reporte de este delito

Por Martín Rodríguez

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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El 97% de casos de extorsión, sin denuncia: Coparmex
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      La ciudadanía no denuncia la extorsión por miedo o desconfianza, pero es un paso necesario para que las autoridades actúen, debido a que el 97 por ciento de los casos no son reportados, informó la presidenta local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ana María Abascal Sainz.

      Incremento de extorsión en 2026 según Coparmex

      En entrevista, la representante empresarial indicó que este 2026 es el décimo primer año en que la extorsión presenta incrementos.

      "Lo que se tiene que hacer es un combate frontal y homologar la conducta delictiva en todo el país", indicó.

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      Necesidad de denuncia y acción de autoridades

      Abascal Sainz precisó que a esa cifra tan baja de casos denunciados, todavía se tiene que agregar cuántos de estos fueron resueltos de manera satisfactoria para la víctima de este delito.

      Tras una reunión con la subinspectora del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Perla Flores Aguilera, Ana María Abascal dijo que entonces es necesario que la autoridad "haga su chamba", pero también se necesita homologar la conducta delictiva en todo el país.

      La dirigente del sindicato patronal agregó que no basta con hacer números y consignar cifras, sino que es necesario conocer la percepción de la ciudadanía acerca de la extorsión y la intervención de las autoridades en la solución, sobre todo por la falta de confianza en ellas.

      "Mientras no se denuncie la extorsión, es muy complicado tener una base de trabajo... es de imaginarse que si el 97% de los casos de extorsión no están formalmente denunciados, quiere decir que el problema de extorsión es muchísimo mayor", concluyó la entrevistada.

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