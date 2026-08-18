Lluvias, viento y hasta 38°: así estará el clima este martes
La Huasteca tendrá las temperaturas más altas; para el miércoles aumenta la posibilidad de tormentas
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El calor seguirá presente este martes en San Luis Potosí, aunque estará acompañado de lluvias puntuales, viento y tormentas aisladas en algunas zonas del estado.
La Huasteca será la región más calurosa, con temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados Celsius, mientras que en la zona Media se esperan hasta 34 grados. En el Altiplano, el termómetro llegará a 31 grados y en la zona Centro se prevén máximas de 28 grados.
Las condiciones de lluvia serán diferentes dependiendo de la región. En la Huasteca se esperan lluvias y tormentas puntuales durante la noche, mientras que en la zona Media podrían registrarse precipitaciones principalmente en las sierras, además de bancos de niebla durante la mañana.
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Para el Centro se pronostican lloviznas dispersas, en tanto que en el Altiplano prevalecerá un ambiente más seco, aunque no se descartan precipitaciones en zonas serranas.
El viento también será un factor a considerar durante la tarde y noche. En las sierras potosinas podrían presentarse rachas superiores a 50 kilómetros por hora, mientras que en otras regiones se esperan rachas de entre 30 y 40 kilómetros por hora.
Miércoles con mayor posibilidad de tormentas
Las condiciones podrían complicarse el miércoles, principalmente en las zonas Centro y Altiplano, donde aumenta la posibilidad de tormentas fuertes.
La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene el llamado a tomar precauciones ante las lluvias y las rachas de viento, particularmente en zonas serranas y durante la tarde-noche.
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