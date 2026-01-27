Extorsión podría castigarse hasta con 40 años de cárcel

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí prepara una iniciativa para incrementar las penas por el delito de extorsión, con el planteamiento de equipararlo al secuestro y establecer sanciones de hasta 30 o 40 años de prisión.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona confirmó que el Poder Ejecutivo enviará la propuesta al Congreso local, en un contexto marcado por reportes recurrentes de extorsión, principalmente en la región Huasteca.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, indicó que las áreas jurídicas ya trabajan en la integración de la iniciativa, mientras continúan operativos de seguridad coordinados con la Fiscalía General del Estado.

LEA TAMBIÉN Transportistas denuncian extorsión de policías Hamotac señala a presuntos patrullerosfederales

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Añadió que corporaciones federales se sumarán a las labores de vigilancia en esa zona del estado y precisó que las investigaciones por extorsión no excluirán a servidores públicos, en caso de detectarse la participación de elementos municipales o estatales.