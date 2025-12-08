Facilitan procesos tributarios estatales

A partir de 2026, las y los contribuyentes en San Luis Potosí podrán recibir sus notificaciones fiscales de manera electrónica por medio de un nuevo Buzón Tributario estatal. La medida forma parte de un paquete de reformas aprobadas por la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, que también incluye ajustes en impuestos y la modernización de algunos cobros estatales.

Entre los cambios, se eliminaron conceptos fiscales obsoletos, se estableció la posibilidad de corregir actas administrativas de manera más sencilla y se ajustaron reglas para el plaqueo de vehículos procedentes de otros estados. Además, se regularizó el cobro de copias fotostáticas dentro de las recaudadoras para uniformar las tarifas y evitar discrepancias con proveedores externos.

Las y los diputados explicaron que el Buzón no se activará de inmediato. La Secretaría de Finanzas tendrá tres meses para definir su funcionamiento y garantizar la seguridad de la información, mientras que los contribuyentes contarán con plazos adicionales de hasta 120 días para habilitarlo. Quienes no cumplan podrían recibir sanciones, pero el objetivo principal es evitar problemas como la pérdida de juicios por notificaciones que no llegan correctamente.

La reforma también aclaró cómo se calcula el impuesto por emisiones contaminantes. Se eliminó la palabra “instalaciones” de la ley, de modo que ahora la base del impuesto se determina únicamente desde “fuentes fijas”, lo que facilita el cálculo y reduce posibles confusiones entre los contribuyentes.

