Fallece el periodista Francisco Garfias A.

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El periodista potosino Francisco Garfias Antolín, murió este domingo a los 75 años de edad. Fue periodista del diario Excélsior y se le conocía por la extensa cobertura que dio al movimiento encabezado por el doctor Salvador Nava Martínez en 1991, el año en que la convulsión política llevó a Fausto Zapata Loredo a gobernar solo catorce días.

Sus análisis políticos lo llevaron a formar parte del grupo de periodistas más leídos, comparable a otros tales como sus compañeros generacionales Alejandro Caballero de La Jornada y Gerardo Galarza de Proceso.

Garfias Antolín vivió el movimiento navista como un periodista que lo reporteó por completo, fue testigo de aquel periodo convulso en el que en un sexenio había cuatro gobernadores, atestiguó la convocatoria ciudadana de despedida del doctor Salvador Nava Martínez, a través de una carta leída el 17 de mayo de 1992 por la señora Concepción Guadalupe Nava Calvillo (Conchalupe), como el testamento político de su padre, quién apenas 9 días antes había anunciado su retiro de la política y era reconocido por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

En su larga vida periodística, Garfias fue corresponsal de Radio Educación en el proceso de elección de Francois Miterrand como el jefe del gobierno francés, territorio donde por cierto y cuenta la historia, cantaba para sacar dinero y completar el sueldo.

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También se le conoció como un hombre solidario, porque utilizó sus equipos de trabajo para conectar familias en el país y el extranjero, luego de los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, que causaron muerte y caos en la Ciudad

de México.

Le tocó una época de políticos abiertos con la prensa, y como ocurría con los diputados y los senadores del Congreso de la Unión.