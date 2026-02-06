Falsean videos de delitos con IA

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de San Luis Potosí detectó durante enero entre seis y siete videos creados con inteligencia artificial que simulan hechos delictivos, los cuales no corresponden a la capital potosina, informó su titular, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

El funcionario explicó que, a través de la Policía Cibernética, se da seguimiento permanente a contenidos que circulan en redes sociales y servicios de mensajería instantánea, principalmente WhatsApp, donde se difunden videos que aparentan robos con violencia, enfrentamientos o situaciones de riesgo que no son reales.

Villa Gutiérrez detalló que, una vez que estos materiales son identificados, se activa un proceso de análisis e investigación para determinar su veracidad y el posible impacto social, así como para ubicar lugares y actores cuando el contenido resulta auténtico, lo cual posteriormente se atiende mediante el esquema de cuadrantes operativos.

Precisó que los videos detectados con inteligencia artificial no se han generado en San Luis Potosí capital, sino que suelen provenir de otras entidades como Ciudad de México o Monterrey, aunque al circular sin contexto provocan alarma entre la población local.

En este sentido, subrayó que la principal estrategia de la corporación es informar a la ciudadanía y a los comités vecinales sobre la falsedad de estos materiales, ya que, al no derivar en un delito real, no se configura una conducta penal inmediata, pero sí un riesgo de desinformación.

El titular de la SSPC también reconoció que la tecnología permite que cualquier persona con un teléfono inteligente pueda generar y difundir este tipo de contenidos, por lo que el trabajo preventivo se centra en la contención y la orientación a la población para evitar la propagación de noticias falsas.