Falsos huicholes saquean peyote

Se ha detectado que personas desconocidas se disfrazan como huicholes, a fin de sustraer ilegalmente cactáceas, sobre todo, peyote (Lophophora williamsii), alertó Juan Francisco Javier Sandoval Torres, alcalde del municipio de Catorce.

Informó que la policía municipal ha encontrado "muchísimos" ejemplares de estas especies vegetales, las cuales fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal de la delegación en Matehuala de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Normalmente van y se disfrazan de huicholes, y se roban las cactáceas. Más adelante se ha encontrado que se están cambiando de ropa llevando unos costales de carga. Está prohibidísimo", manifestó.

En entrevista, Sandoval Torres reportó que la policía municipal ha detenido a varios pseudo huicholes, quienes refieren tener autorización para acceder como integrantes de La Ruta Wixárika.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Sí se está trabajando en eso (intento y robo de cactáceas). De hecho, con la nueva base de la Guardia Civil estamos muy rudos en ese aspecto, concluyó el entrevistado

Apenas en abril pasado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que el también llamado Hikuri, será reconocido como una especie en peligro de extinción por su sobreexplotación.

Ello, derivado de la presentación de un proyecto a la Semarnat en 2021, por parte del grupo Hablemos de Hikuri y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).