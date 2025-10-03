logo pulso
Falta de licencia, pone en riesgo a los transportistas

Transportistas de carga en San Luis Potosí se ven afectados por la falta de licencias del Servicio Público Federal y placas de circulación en Guanajuato.

Por Martín Rodríguez

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Falta de licencia, pone en riesgo a los transportistas

Un número indeterminado de transportistas se encuentra en vilo, porque en caso de accidente no podrían hacer valer sus seguros o incluso quedan expuestos a que haya actos de corrupción alrededor, porque faltan licencias del Servicio Público Federal en San Luis Potosí que debe extender la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y en otros estados como Guanajuato, no hay suministro de placas de circulación, confirmó Norberto Cueto, presidente local de la Cámara Nacional de Transporte de Carga (Canacar).

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) prometió extender permisos temporales para circular sin placas de circulación, por un plazo aproximado de 6 meses, confirmó por su parte el presidente nacional de la Confederación Nacional de Transportistas de México (Conatram) Elías Dip Ramé.

Norberto Cueto reveló que los transportistas cuestionaron a la autoridad y en particular al director del Centro SICT, Eli César Cervantes, porque no hay citas para la obtención de las licencias federales de conducir, y no pueden trabajar, lo que pone en riesgo a los transportistas por sanciones o en su caso por la falta de seguridad jurídica para trabajar.

Recordó que traer un operador sin licencia es un riesgo directo para que las aseguradoras no cubran los gastos generados por un accidente, y lo mismo ocurre si no hay placas de circulación disponibles.

